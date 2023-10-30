NYT: «Скрытые жертвы» нападения на Израиль 30.10.2023, 1:09

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ХАМАС не делает различия между еврейской и арабской кровью.

С тех пор, как ХАМАС напал на Израиль 7 октября, по меньшей мере 17 бедуинов, проживающих в Израиле, были убиты, сообщает New York Times. И представителей этих кочевых племен он называет «скрытыми жертвами» этой войны. Потому что, как утверждает один из волонтеров, цитируемый газетой, тяготы жизни и смерти бедуинов, «к сожалению, не замечены». Он добавляет, что ХАМАС «не делает различия между еврейской кровью и арабской».

7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль, было убито более 1400 его граждан. После этого «убийственного буйства», как его называет газета «Нью-Йорк Таймс», внимание всего мира сосредоточилось на еврейских общинах вблизи сектора Газа, где проживали многие из жертв. Однако, как отмечает газета New York Daily, зверства были также совершены против одного из «наиболее скрытых меньшинств в Израиле», бедуинов, кочевых племен арабских стран, а также Северной Африки и Ближнего Востока.

The New York Times пишет, что с 7 октября в результате атак ХАМАСа погибли по меньшей мере 17 бедуинов. Большинство из них прибыли из деревень пустыни Негев и вблизи города Рахат на юге Израиля, который является основным центром проживающих в этой стране бедуинов.

Среди жертв был 26-летний Абд Альрахман Аатеф Зиадна. 7 октября они находились возле пляжа Зикким недалеко от сектора Газа, на побережье Средиземного моря. Зиадна был убит в своей палатке, а четыре члена его бедуинской семьи пропали без вести.

Следующей жертвой стал арабский фельдшер с севера Израиля, приехавший работать на фестиваль музыки и танца, во время которого погибло 260 человек.

«Ракеты и пули не различают»

Доктор Ясмин Абу Фрайха, выросшая в бедуинском городе Тель-Шева, рассказала Нью-Йорк Таймс, что 7 октября она отправилась в больницу в соседнем городе Беэр-Шева, когда персонал в тот день пытался оказать помощь сотням пациентов.

Она сказала, что атаки ХАМАС не были направлены непосредственно на бедуинов, но, по ее словам, «ракеты и пули не делают различий».

После нападений многие бедуины, чаще всего живущие в обедневших израильских кибуцах, лишились средств к существованию, а их дома были разграблены, что создало огромные трудности для и без того испытывающей трудности общины, продолжает New York Times. «Многие люди являются безработными. Люди боятся», — признает доктор Фрайха.

Нью-йоркская газета отмечает, что еще до терактов 7 октября бедуины «давно пострадали» от деятельности ХАМАС. Потому что многие часто живут в изолированных деревнях. Им не хватает приютов и медицинских учреждений, которые правительство расширило в других частях юга Израиля. Даже в Рахате с населением около 80 тысяч человек было всего около 10 приютов, сообщил израильским СМИ мэр города Ата Абу Медиам.

«Когда ХАМАС запускает ракеты, людям некуда бежать», - говорит Айеша Зиадна, родственница одного из бедуинов, ставших жертвами нападения. Он добавляет, что при обстрелах большая часть алюминиевых крыш бедуинских домов превращается в смертоносные осколки.

Аиша Зиадна приняла участие в кампании по сбору предметов первой необходимости, таких как сахар, мука и подгузники, которые будут розданы семьям, испытывающим трудности - как евреям, так и арабам.

Другой волонтер, Шир Носацки, который работает в группе, продвигающей дружеские еврейско-арабские отношения, сказал, что ХАМАС «не делает различия между еврейской и арабской кровью», как и его ракеты. «Мы разделяем трагедии», — сказал Носацкий, добавив, что тяготы жизни и смерти бедуинов «к сожалению, остаются незамеченными».

В большом спортзале в Рахате, где вывески магазинов написаны на арабском и иврите, волонтеры сортировали пожертвования и упаковывали их в картонные коробки. Затем коробки были распространены в бедуинских деревнях и еврейских городах, таких как Офаким, где боевики ХАМАС убили около 50 человек.

The New York Times также цитирует водителя автобуса-бедуина из Рахата, который спас более двадцати человек от резни на музыкальном фестивале.

Мужчина сказал, что правительство также должно позаботиться о бедуинах, «потому что они тоже являются частью этой нации». «Мы одна нация – мы израильтяне. Мы живем здесь вместе и должны идти рука об руку», – цитирует его New York Times.

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