В Латвии предъявили обвинения лицам, работавшим на РФ под брендом «антифашистов» 3 30.10.2023, 19:01

2,532

Занимались незаконным сбором важной информации.

В Латвии официально выдвинули уголовные обвинения шестерым россиянам-резидентам за их роль в организации «Антифашисты Прибалтики», которая занималась в стране фактически агентурной работой в пользу Кремля.

Об этом сообщает Delfi, пишет «Европейская правда».

Прокуратура объявила шести лицам обвинения в руководстве преступной группой или участия в ее работе, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Трех подозреваемых, находящихся за пределами Латвии, объявили в розыск, всех формально обязали явиться в прокуратуру для следственных действий.

Обвиняемые – Татьяна Андриец, Александр Жгун, Станислав Буйкан, Сергей Васильев, Виктория Матуле и Роман Самуль.

Также в прокуратуре сообщили, что 26 октября решили привлечь к уголовной ответственности за шпионаж еще двух человек. Вероятно, речь идет о тех, которые упоминались в ходатайстве Службы госбезопасности: одного мужчину подозревают в шпионаже в пользу России по поручению «Антифашистов Прибалтики», а второго – водителя такси – в 23 эпидозах шпионажа по поручению этой организации.

Служба госбезопасности Латвии заявила, что в ноябре 2022 года группа лиц, назвавшихся «Антифашистами Прибалтики», начала вести и координировать в стране деятельность, направленную против нацбезопасности Латвии. Для координации использовали Telegram.

Уголовное производство против организации начали 28 ноября 2022 года.

Правоохранители выяснили, что «Антифашисты Прибалтики» целенаправленно и системно занималась деятельностью, направленной против национальной безопасности Латвии, в том числе незаконным сбором чувствительной информации с целью ее предоставления российским службам.

В Telegram «антифашистов» призвали собирать данные о латвийских должностных лицах, военных, сотрудниках спецслужб, латышах, которые добровольцами воюют на стороне Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».