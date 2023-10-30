«Детали»: Минимум один гражданин Беларуси был на погромном рейсе в Махачкалу 30.10.2023, 23:39

Погромщики ворвались в здание аэропорта и на взлетно-посадочную полосу.

На борту самолета, прилетевшего 29 октября из Тель-Авива в Махачкалу, был по меньшей мере один гражданин Беларуси. Об этом узнало издание «Детали», которое поговорило с двумя пассажирками того рейса.

Одна из них прислала журналистам запись, на которой слышно, как нападавшие требуют от людей выйти из автобуса. Один из погромщиков нецензурно ругается на пассажиров и кричит: «Что вы делаете с Палестиной, твари е...ые!». В ответ люди кричат, что они из России, что они русские. А один кричит, что у него белорусский паспорт.

Пока неизвестно ни имя того пассажира, ни то, один ли он такой был на борту.

Как сообщалось ранее, вечером 29 октября в Махачкале дагестанцы пришли в аэропорт с палестинскими флагами и «искали евреев» на рейсе из Тель-Авива. Они ворвались в здание аэропорта и на взлетно-посадочную полосу.

На место происшествия был послан спецназ. В ходе протестов пострадали 20 человек, включая представителей полиции и гражданских лиц. Двое пострадавших были в тяжелом состоянии, один из полицейских позже скончался.

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