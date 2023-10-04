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СМИ: ЕС, Россия и США провели тайные переговоры по Карабаху

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  • 4.10.2023, 10:50
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СМИ: ЕС, Россия и США провели тайные переговоры по Карабаху

Встреча состоялась в Стамбуле.

Высокопоставленные чиновники Соединенных Штатов Америки и ЕС тайно встречались со своими российскими коллегами для экстренных переговоров по разрешению противостояния в Карабахе. Переговоры состоялись всего за несколько дней до того, как Азербайджан начал военное наступление, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Источник утверждает, что встреча, знаменующая собой редкий после вторжения РФ в Украину контакт между Москвой и Западом по серьезным проблемам безопасности, состоялась 17 сентября в Стамбуле. Целью встречи, как отмечается, было оказать давление на Азербайджан, чтобы он прекратил девятимесячную блокаду Карабаха и разрешил конвои гуманитарной помощи из Армении.

США представлял старший советник Вашингтона по переговорам на Кавказе Луис Боно, ЕС – представитель в регионе Тойво Клаара. Россию представлял Игорь Ховаев, который является спецпредставителем российского диктатора Владимира Путина в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

В заявлении, предоставленном изданию, европейский чиновник сказал, что в блоке считают важным «поддерживать каналы связи с соответствующими собеседниками, чтобы избежать недоразумений». Чиновник также отметил, что Клаар пытался держать линии связи открытыми на многих фронтах в течение «прошлых лет».

Чиновник из США также защищал эту встречу. «Мы должны иметь возможность работать с россиянами над этим, потому что они имеют влияние на стороны, особенно потому, что сейчас мы находимся в нестабильном моменте», – сказал американский чиновник на условиях анонимности.

Ситуация в Карабахе

В мае Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности.

В том же месяце премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова признать Карабах частью Азербайджана. В качестве условия он выдвинул обеспечение безопасности армянского населения в этом регионе.

19 сентября в Карабахе возобновились боевые действия – Азербайджан объявил об антитеррористических мерах в регионе. Уже 20 сентября армянские вооруженные формирования объявили о капитуляции в Карабахе.

По договоренности, непризнанная республика «Нагорный Карабах» прекращает свое существование с 1 января 2024 года.

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