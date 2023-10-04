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Эрдоган и Алиев отказались ехать на переговоры с Пашиняном

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  • 4.10.2023, 20:42
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Эрдоган и Алиев отказались ехать на переговоры с Пашиняном
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган

Глава Армении надеялся подписать в Испании мирный договор.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказались ехать на встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросу мирного договора в Испании 5 октября.

Эрдоган сообщил, что не поедет на встречу из-за плотного графика перед съездом его «Партии справедливости и развития» в субботу, 7 октября, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Алиев не прибудет на переговоры в Испанию из-за «разрушительной позиции» Франции по конфликту и из-за того, что туда не приедет Эрдоган, передает азербайджанское издание Caliber со ссылкой на источник в правительстве.

Пашинян подтвердил, что пятисторонняя встреча в Гранаде не состоится, но армянская делегация все же отправится в Испанию. Премьер отметил, что готов заключить с Алиевым соглашение о мире и надеется на его скорейшее подписание.

Встреча Алиева и Пашиняна должна была состояться 5 октября в Гранаде (Испания). Ожидалось, что в ней также примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Евросовета Шарль Мишель.

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