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В российской Уфе вернувшийся с войны экс-полицейский зарезал своего отца

  • 5.10.2023, 3:45
В российской Уфе вернувшийся с войны экс-полицейский зарезал своего отца

Россиянин нанес отцу 13 ударов канцелярским ножом.

В российском Новокуйбышевске задержали вернувшегося с войны в Украине бывшего полицейского — его подозревают в убийстве собственного отца, пишут «Пруфы».

По данным источника издания, преступление было совершено в Уфе в микрорайоне Инорс. 37-летний экс-полицейский нанес отцу 13 ударов канцелярским ножом, после чего попытался скрыться в Самарской области на автомобиле.

Экс-полицейского зовут Альберт, уточняет Mash. Помимо войны в Украине, он участвовал во второй чеченской кампании. Из органов внутренних дел его уволили после того, как он взял человека в заложники и угрожал ему гранатой. Когда именно это произошло, не сообщается.

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