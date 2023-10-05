Избитого сыном Кадырова жителя Волгограда обвинили в хулиганстве 5.10.2023, 8:33

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Стали известны новые подробности громкого дела.

В Висаитовский районный суд Грозного поступило дело 19-летнего жителя Волгограда Никиты Журавеля, арестованного за сожжение Корана.

Из пресс-релиза выяснилось, что его обвиняют не только в оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК), но и в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти (часть 2 статьи 213 УК). Заседание по делу назначено на 9 октября.

Никиту Журавеля задержали в мае за сожжение Корана на фоне Соборной мечети в Волгограде. На допросе он заявил, что сделал это «по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч рублей». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в Чечню в связи с «многочисленными обращениями жителей республики». Самого студента этапировали в СИЗО-1 Грозного.

В середине августа Журавель сообщил, что его избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров. Арестант пожаловался уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой. Спустя месяц Рамзан Кадыров сам выложил видео избиения, отметив, что он гордится поступком своего сына.

Ролик вызвал широкий общественный резонанс, однако правоохранительные органы отказались расследовать случившееся. Полиция Грозного заявила, что Адаму Кадырову 15 лет и у него не наступил возраст уголовной ответственности.

В Кремле не захотели комментировать избиение беззащитного Журавеля в СИЗО. Не стал наказывать Кадырова и президент Владимир Путин. Глава государства, напротив, поощрил его, одобрив строительство новой мечети в Москве.

Также впоследствии стало известно, что Грозный получил статус культурной столицы России 2025 года. На соответствующем конкурсе победил Нижний Новгород, который будет носить это звание в 2024 году. Однако в момент подведения итогов председатель оргкомитета, депутат Госдумы Николай Новичков неожиданно объявил, что не может оставить без «награды» и Грозный, поскольку команда республики «отличилась самым ярким выступлением».

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