СМИ: В России исчез главный хранитель секретов Пригожина 5.10.2023, 10:14

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Евгений Пригожин

Накануне ликвидации глава «Вагнера» по совету из администрации Путина поменял начальника своей службы безопасности.

Близкий к российским силовикам телеграм-канал ВЧК-ОГПУ выяснил, что незадолго до смерти Евгений Пригожин по рекомендации бывшего высокопоставленного сотрудника администрации президента РФ Александра Смирнова поменял начальника своей Службы безопасности.

Вместо многолетнего главы СБ Владимира Рыжакова, СБ возглавил бывший подчиненный Смирнова Михаил Ватанин.

После последовавшей вскоре гибели Пригожина, Ватанин сумел полностью взять под своей контроль наследника Павла Пригожина. Что касается Рыжакова, хранителя почти всех секретов Пригожина и его окружения, то он либо убит, либо спрятался, опасаясь за свою жизнь.

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал с кем Евгений Пригожин был близок последнее время перед смертью. Это бывший начальник криминальной милиции Санкт-Петербурга, а потом главный федеральный инспектор по Северной столице, сотрудник АП РФ, замглавы ФСИН, сотрудник правительства РФ Александр Смирнов. Он и раньше считался проводником идей Пригожина в АП РФ. А с началом войны активно помогал в продвижение плана Пригожина по вербовке заключенных в колониях.

По словам собеседника, особенно часто Пригожин и Смирнов начали взаимодействовать летом 2023 года. Именно по рекомендации Смирнова Пригожин неожиданно поменял руководство всей своей Службы безопасности. Вместо Владимира Рыжакова СБ возглавил бывший подчиненный Смирнова по ГУВД Санкт-Петербурга и близкий его приятель Михаил Ватанин. Ватанин почти полностью поменял всех ключевых представителей СБ. А привело все это в итоге к подрыву Пригожина в самолете. Сейчас Ватанин полностью контролирует наследника главаря ЧВК Вагнер Павла Пригожина.

Что касается Владимира Рыжакова, то он загадочно исчез. Тут мнения источников разделяются. Одни считают, что его нет в живых. Другие же уверены, что Рыжаков ушел на «глубокое дно», опасаясь за свою жизнь. Рыжаков знает абсолютно все о темных делах Пригожина и его окружения, в том числе факты еще не известные широкой общественности.

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