Артиллерия ВСУ разгромила мобилизованных из Москвы 2 5.10.2023, 20:37

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Украинские защитники активны в районах Новопрокоповки и Вербового.

Украинское командование выбрало оптимальную тактику продвижения на Запорожском направлении фронта, накрывая российские подразделения артиллерийскими ударами, перемалывая армию РФ прямо на позициях кассетными боеприпасами. Об этом на сайте lb.ua пишет эксперт украинского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

По его словам, наиболее важные и интересные события происходят в Запорожской области под Работиным. Туда подошли три свежих бригады ВСУ, успешно работают еще три артиллерийских. Возможно, результаты этих маневров и станут теми хорошими новостями от командующего «Таврии». Пока ситуация выглядит не слишком динамичной, враг ничего не может сделать с вклинением ВСУ, которые также не могут превратить свой тактический успех в оперативный и прорваться в пространство между оборонительными линиями противника.

Артиллерия ВСУ необычно активна в районах Новопрокоповки и Вербового - это может свидетельствовать о том, что штурм вот-вот начнется. Точкой приложения усилий является Токмак. Противник чувствует это и забрасывает в этот район все резервы.

С большими надеждами на успех в районы Копаней и Вербового ранее перебросили 7-ю и 76-ю десантно-штурмовые дивизии россиян (из Херсонской области и из района Лиман – Бахмут, соответственно). Сейчас они чувствуют себя плохо, ведь агрессивный стиль ведения боевых действий, присущий ВС РФ, – прямой путь к гибели. 104-й, 108-й и 247-й полки врага потерпели мощные удары и потеряли только убитыми до 20% личного состава. Безвозвратные потери и общее число раненых еще выше.

42-й дивизии россиян досталось по командному пункту, 58-я армия: убиты или «выбыли из игры» ведущие фигуры управления боем. Три полка 42-й дивизии сейчас никак не управляемы, что-то делают самостоятельно, в боевых порядках – хаос, ведь им напихали всякой твари по паре – отрядов БАРС, «добровольцев» и полков территориальных войск.

Вопрос: регулярный полк ведет оборону. Ему в полосу запихали еще один полк, который также ведет оборону этой полосы. На голове друг у друга сидит куча штабов, командных пунктов, арты, ПВО, снабженцы толкаются, потому что маршрутов от такого решения больше не стало. Зачем? Выигрывает только артиллерия ВСУ: враг плотно так собирается, самое время кассетными снарядами поливать. Собственно, при таких условиях потерпел форменный погром 1430-й МСП ТРВ, укомплектованный «мобиками» из Москвы и ее области. Ранее получил огня кассетными 108-й ДШП, до переднего края доехали далеко не все.

Артиллерия ВСУ избрала отличную тактику, реализуя преимущества в дальности стрельбы и эффективности боеприпасов: врага обнаруживают еще на этапе выдвижения, обстреливают большие колонны, не способные маневрировать из-за высокой плотности минных полей по обе стороны маршрутов и разветвленной системы траншей. 27 сентября так накрыли свежее подразделение РФ, которое двигалось из Токмака в Новопрокоповку. В Крым, Новороссийск и Луганскую область поедут черные пакеты, добавляет эксперт.

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