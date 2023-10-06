На железной дороге под Минском прогремел взрыв 12 6.10.2023, 11:58

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Следователи заявили о теракте на станции Озерище.

Ночью в Колодищах под Минском был слышен звук взрыва. Об этом сообщают белорусские телеграм-каналы.

Читатели «Зеркала» пишут, что сейчас опрашивают жителей Военного Городка в Уручье — по словам следователя, ночью произошел теракт на железнодорожной станции Озерище.

Первым о вероятном взрыве вечером 5 октября сообщил телеграм-канал «Посмотри, брехня?» — о нем написали жители Колодищей в Минском районе.

Сегодня утром, 6 октября, телеграм-каналы написали, что информация подтверждена — взрыв был слышен около 23.20 в Колодищах в районе радиоцентра, по другой информации — в районе ж/д путей. Позже в этом районе видели машины МЧС.

«Также выяснилось, что звук взрыва был слышен даже в Минске, в частности в Уручье и Зеленом Луге. Это означает, что звуковая волна была в радиусе 8 км. Что именно это было, пока неизвестно», — пишут телеграм-каналы.

В редакцию «Зеркала» также написали жители Военного Городка. По их словам, примерно в 23.15 в их домах «прошла волна, что в доме затряслись окна и кровать». А утром 6 октября силовики стали проводить опрос местных жителей, которым сообщили, что «был теракт на станции Озерище, взорвали железную дорогу».

Эта тема также активно обсуждается в чатах жителей Колодищей — люди пишут, что взрывов вечером было два, они также сообщают о том, что до утра на дорогах дежурили силовики, а сейчас идут опросы.

Отметим, что МЧС, МВД или СК ничего не сообщали о подобном происшествии, так же как и Белорусская железная дорога.

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