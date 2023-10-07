Израиль подвергся массированной ракетной атаке 7.10.2023, 8:51

На юге страны идут бои с боевиками Сектора Газа.

Сотни ракеты были выпущены в сторону Израиля со стороны Сектора Газа. На юге страны утверждают о столкновении армии с боевиками.

Об этом сообщают израильские СМИ.

TEL AVIV: Rocket sirens sounding I’m several parts of the country.



Multiple interceptions heard over Tel Aviv. pic.twitter.com/TGZLiQyNnS — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023

Ракетный обстрел начался с нескольких мест в Газе около 07:30 по минскому времени и длился около получаса. Сирены воздушной тревоги были слышны даже в Тель-Авиве.

Местные агентства Израиля сообщают о тяжелых ранениях в результате обстрела у 70-летней женщины. Одна из ракет попала в здание на юге страны. И другом месте осколочные ранения получил 20-летний парень.

NOW: Multiple rockets fired from the Gaza Strip toward Southern Israel in a surprise attack. pic.twitter.com/ATZ6Gb5w7m — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023

Жители Газы также утверждают о боевых столкновениях вдоль разграничительной ограды с Израилем, вблизи города Хан-Юнис. Также видели значительное перемещение вооруженных палестинских боевиков.

BREAKING: Palestinian fighters have infiltrated the border into southern Israel. pic.twitter.com/knwhXEx50b — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о встрече с высшими должностными лицами службы безопасности в ближайшие часы.

Министр обороны Израиля объявил о широком призыве резервистов.

טנדר עמוס מחבלים מסתובב

בתוך שדרות ויורק אש לכיוון הבתים pic.twitter.com/WEU83PHTgZ — יוסי שחבר (@ShbrYwsy) October 7, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».