Израиль подвергся массированной ракетной атаке
- 7.10.2023, 8:51
На юге страны идут бои с боевиками Сектора Газа.
Сотни ракеты были выпущены в сторону Израиля со стороны Сектора Газа. На юге страны утверждают о столкновении армии с боевиками.
Об этом сообщают израильские СМИ.
TEL AVIV: Rocket sirens sounding I’m several parts of the country.— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023
Multiple interceptions heard over Tel Aviv. pic.twitter.com/TGZLiQyNnS
Ракетный обстрел начался с нескольких мест в Газе около 07:30 по минскому времени и длился около получаса. Сирены воздушной тревоги были слышны даже в Тель-Авиве.
Местные агентства Израиля сообщают о тяжелых ранениях в результате обстрела у 70-летней женщины. Одна из ракет попала в здание на юге страны. И другом месте осколочные ранения получил 20-летний парень.
NOW: Multiple rockets fired from the Gaza Strip toward Southern Israel in a surprise attack. pic.twitter.com/ATZ6Gb5w7m— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023
Жители Газы также утверждают о боевых столкновениях вдоль разграничительной ограды с Израилем, вблизи города Хан-Юнис. Также видели значительное перемещение вооруженных палестинских боевиков.
BREAKING: Palestinian fighters have infiltrated the border into southern Israel. pic.twitter.com/knwhXEx50b— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о встрече с высшими должностными лицами службы безопасности в ближайшие часы.
Министр обороны Израиля объявил о широком призыве резервистов.
טנדר עמוס מחבלים מסתובב— יוסי שחבר (@ShbrYwsy) October 7, 2023
בתוך שדרות ויורק אש לכיוון הבתים pic.twitter.com/WEU83PHTgZ
אשקלון pic.twitter.com/7QQpGThUNR— 🟢or keren (@Wq0oQJmUSfZunt5) October 7, 2023