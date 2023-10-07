Десятки террористов ХАМАС прорвались на юг Израиля 7.10.2023, 11:32

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Фото: AP

Среди мирных жителей есть жертвы.

Утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более 5000 ракет и снарядов. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи убежищ и позаботиться о собственной безопасности. В свою очередь армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

Кроме того, вооруженные террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля и устроили хаотичный обстрел из пулеметов. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Среди мирных жителей есть жертвы. Также сообщается о десятках раненных людей. Одна из ракет попала в здание в Тель-Авиве. Кроме того, звуки взрывов слышали в Иерусалиме. В результате прямого попадания ракеты в здание, в Тель-Авиве начался пожар.

После массированного ракетного обстрела террористы ХАМАС продолжили убивать жителей Израиля из стрелкового оружия. Мирное население на юге страны вынуждено спасаться бегством. В свою очередь боевики продолжают стрелять в спины мирным жителям. Точное количество жертв в результате утреннего нападения на Израиль пока неизвестно.

ХАМАС публикует изображения, показывающие проникновение террористов в Израиль и военный пост ЦАХАЛа на границе с сектором Газа.

Боевики ХАМАС вывезли изральский военный внедорожник на территорию сектора Газа. По предварительным данным, тела погибших военных ЦАХАЛа террористы забрали в Палестину. Там местные жители издеваются над телами погибших.

Палестинские террористы забаррикадировались в здании в городе Сдерот в южной части Израиля. На месте работают силы ЦАХАЛ, военные пытаются ликвидировать боевиков и выбить их из здания. Местные жители публикуют кадры спецоперации Армии обороны Израиля.

Террористы проникли на территорию Израиля на внедорожниках, вооруженных станковыми пулеметами, стрелковым оружием и гранатометами. Кроме того, часть боевиков «десантировались» в Израиле с парашютами.

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