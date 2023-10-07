Нетаньяху: Израиль находится в состоянии войны
- 7.10.2023, 12:45
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Премьер-министр страны обратился к гражданам.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые прокомментировал массированную атаку террористической группы ХАМАС. Политик заявил, что страна находится в состоянии войны, и выразил уверенность, что победит.
Об этом сообщило издание Times of Israel. Он подчеркнул, что террористы пожалеют, что решились на такой шаг.
«Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. Это не «операция», не «эскалация», – это война. И мы победим. ХАМАС заплатит за эту войну беспрецедентную цену. Я приказал зачистить пограничные населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов», – подчеркнул Нетаньяху.
СМИ отметило, что первое публичное заявление по поводу нападения премьер сделал примерно через пять часов после начала нападения базирующейся в Газе террористической группы.
Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля были выпущены тысячи ракет. Со своей стороны армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине. Вооруженные террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля и устроили хаотический обстрел из пулеметов.
Среди мирных жителей есть жертвы. Также сообщается о десятках раненых людей. Одна из ракет попала в здание в Тель-Авиве. Кроме того, звуки взрывов слышали в Иерусалиме.