Нетаньяху: Израиль находится в состоянии войны 7.10.2023, 12:45

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Премьер-министр страны обратился к гражданам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые прокомментировал массированную атаку террористической группы ХАМАС. Политик заявил, что страна находится в состоянии войны, и выразил уверенность, что победит.

Об этом сообщило издание Times of Israel. Он подчеркнул, что террористы пожалеют, что решились на такой шаг.

«Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. Это не «операция», не «эскалация», – это война. И мы победим. ХАМАС заплатит за эту войну беспрецедентную цену. Я приказал зачистить пограничные населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов», – подчеркнул Нетаньяху.

СМИ отметило, что первое публичное заявление по поводу нападения премьер сделал примерно через пять часов после начала нападения базирующейся в Газе террористической группы.

Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля были выпущены тысячи ракет. Со своей стороны армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине. Вооруженные террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля и устроили хаотический обстрел из пулеметов.

Среди мирных жителей есть жертвы. Также сообщается о десятках раненых людей. Одна из ракет попала в здание в Тель-Авиве. Кроме того, звуки взрывов слышали в Иерусалиме.

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