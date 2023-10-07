Армия обороны Израиля атаковала боевиков в районе пограничного перехода «Эрез» 1 7.10.2023, 16:48

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Военно-воздшные силы Армии обороны Израиля атаковали боевиков террористических группировок, находящихся в районе пограничного перехода «Эрез» на северной границе Газы, сообщает newsru.co.il.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтверждает факт атаки группы террористов в приграничной зоне.

ЦАХАЛ продолжает атаковать цели в Газе. Ракетные обстрелы израильской территории продолжаются, хотя их интенсивность снизилась. В основном, сейчас террористы ограничиваются обстрелами приграничных территорий.

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