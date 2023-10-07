Похищенным украинским детям в Беларуси устроили допрос перед представителями Палестины 7.10.2023, 20:37

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И других стран.

В Беларуси представители иностранных дипломатических представительств встретились с 44 депортированными украинскими детьми из временно оккупированных Лисичанска и Северодонецка Луганской области.

Об этом сообщила эксперт Регионального центра прав человека Украины Екатерина Рашевская.

По ее словам, на встрече были представители Зимбабве, Индии, Катара, Китая, Кубы, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, россии, Сирии, а также Палестины.

Также к мероприятию присоединились чиновники из Беларуси, «союзного государства» и СНГ.

«Детей посадили за огромный стол, по традициям пресс-конференции, где допрашивали об условиях пребывания. Мероприятие намеренно запланировали на конец срока, чтобы получить необходимые комментарии», — заявила правозащитница.

В то же время первый секретарь посольства РФ в Беларуси Карина Багиева «в очередной раз подтвердила навязывание украинским детям российского гражданства». Правозащитница утверждает, что российская чиновница также указала на белорусский хозяйственный субъект, причастный к вывозу украинских детей, — нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».

Напомним, Министерство иностранных дел Украины предупреждало о том, что минский режим планирует организовать поездку представителей иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Минске, к депортированным украинским детям.

Похищения украинских детей

В марте 2023-го Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Оба они несут ответственность за военное преступление — незаконную депортацию украинских детей. В апреле Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом принудительную депортацию в Россию детей из Украины. Александр Лукашенко и его режим признаны причастными к этому преступлению. В такой ситуации Международный уголовный суд призывают рассмотреть возможность выдачи аналогичного ордера на арест Лукашенко.

Режим Александра Лукашенко оправдывается за вывоз украинских детей и одновременно продолжает их привозить. Лукашенко очень нервно комментирует известия о попытках отправить его в Гаагу.

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