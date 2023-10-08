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Ученые выяснили, почему люди иногда чувствуют чье-то присутствие в пустой комнате

  • 8.10.2023, 13:45
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Ученые выяснили, почему люди иногда чувствуют чье-то присутствие в пустой комнате

Загадочный феномен получил научное объяснение.

Немало людей порой жалуются на такое мистическое переживание, когда им кажется, что в абсолютно пустой комнате они находятся не одни. А некоторые даже боятся признаться в этом, настолько это необычный опыт.

Так или иначе, ученых заинтересовал этот феномен и они впервые попытались раскрыть его тайну еще в конце 19 века. Современная наука имеет несколько вполне вероятных пояснений, и их описало издание Science Alert.

Как наука делала первые попытки объяснить этот феномен

Британское Общество психических исследований (SPR), созданное еще в 1882 году и до сих пор работающее над тем, чтобы объяснить с научной точки зрения различные паранормальные явления, еще на заре своего существования провело масштабный опрос. Его респондентами стали более 17 000 человек в Великобритании, США и Европе, которые отвечали на вопрос о том, насколько часто люди сталкиваются со знаками, предвещающими смерть. В результате в 1894 году вышла работа под названием «Перепись галлюцинаций», которая показала - подобные знаки люди видят слишком часто, чтобы они были чистой случайностью. О таких переживаниях сообщал каждый 43 опрошенный.

Еще раньше, в 1886 году вышла работа «Фантазмы живых». В ней специалисты общества описали случай телепатии, предчувствий и других необычных явлений. Одним из описанных примеров был случай со священником из Девенпорта в Плимуте. Он рассказал, что, когда ездил в Новую Зеландию, почувствовал ночное присутствие определенного существа, которое предупредило его отменить путешествие на лодке, в которое он должен был отправиться утром. Позже священник узнал, что все участники этого путешествия утонули.

Эти работы с современной точки зрения имеют низкую научную ценность. Но, по крайней мере, они доказали, что явление не просто существует – оно достаточно распространено и стоит дальнейшего изучения.

Что такое гипнагогия

Позже исследователи заметили в описанных SPR случаях, что многие из них по описанию напоминают гипнагогию – галлюцинаторные переживания, которые человек может испытать на грани сна и пробуждения. Сейчас учёные связывают ощущение присутствия постороннего существа с сонным параличом. По статистике это жуткое состояние хотя бы раз в жизни переживает около 7 процентов взрослых. Сонный паралич возникает из-за нарушения стадии быстрого сна. Тогда человек просыпается и чувствует, что не может шевельнуться. Физиологический механизм, заставляющий нас оставаться неподвижными во время сна, все еще действует, тогда как сознание уже включилось. По данным ученых, в более чем половине таких случаев люди вместе с ужасом от того, что тело их не слушается, чувствуют также присутствие чего-то постороннего. И нередко недоброжелательного.

Примечательно, что признаки таких существ встречаются и в мифах древних народов. Примером такого существа является португальский Фрадиньо да Мао Фурада, умеющий проникать во сны людей. А еще Огун Ору из сказок народа йоруба в Нигерии, которого могут насылать волшебством.

Но почему во время эпизодов сонного паралича может возникать чувство присутствия? Объяснить это попытались исследователи Дж. Аллен Чейн и Тодд Жирар. По их мнению, такое пробуждение провоцирует у человека ощущение большой уязвимости, а пробел между ощущением и угрозой мозг восполняет сам. Если человек чувствует себя потенциальной жертвой, то в ситуации должен быть задействован и хищник – его и дорисовывает наше собственное воображение.

Другой подход в объяснении эффекта присутствия заключался в сравнении общих черт эпизодов сонного паралича с другими подобными ситуациями. Исследования последних 25 лет показали, что эти ощущения сопровождают не только гипнагогические явления. Их наблюдают также при болезни Паркинсона, психозе, околосмертных переживаниях и тяжелой потере. А значит, прямой связи со сном здесь, похоже, нет.

Связь разума и тела

Проведенные неврологические исследования и эксперименты по стимуляции мозга показали, что эффект присутствия может быть спровоцирован определенными телесными сигналами. Такой эксперимент в 2006 году провел невролог Шахар Арзи с коллегами. Им удалось создать «теневую фигуру», двойника для женщины, мозг которой испытывал электрическую стимуляцию в левом височно-теменном соединении. Эта фигура, казалось, отражала позицию тела женщины, при этом указанное соединение в мозге объединяет информацию о наших чувствах и нашем теле.

Серия экспериментов, проведенных в 2014 году, также показала, что нарушение сенсорных ожиданий, похоже, вызывает у некоторых здоровых людей ощущение присутствия. Исследователи заставляли участников эксперимента почувствовать, будто они касаются собственной спины, синхронизируя их движения с находившимся позади них роботом.

Мозг испытуемых трактовал эту синхронизацию и приходил к выводу, это его тело само создает это чувство. А когда эта синхронизация нарушали, разбалансировав движения робота, у некоторых людей вдруг возникало ощущение присутствия кого-то постороннего. Изменение сенсорных ожиданий от ситуации вызывает нечто вроде галлюцинации.

При этом описанную логику можно применить и к сонному параличу. В такие моменты привычная информация о теле и его ощущениях нарушается, и это может провоцировать эффект присутствия. Человеку может казаться, что рядом кто-то есть, хотя все ощущения он создает самостоятельно.

Несмотря на то, что исследования эффекта присутствия продолжаются уже не первый век, на самом деле ученые стоят только в начале пути к разгадке этого явления. И дальнейшие исследования будут еще вестись.

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