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ВСУ ударили по секретной базе ГРУ в Крыму

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  • 8.10.2023, 20:35
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ВСУ ударили по секретной базе ГРУ в Крыму

Уничтожены и ранены десятки оккупантов.

В результате ракетного удара под Джанкоем в оккупированном РФ Крыму разрушена секретная база российского спецназа ГРУ.

«Вот что за грохот бы вчера под Джанкоем и дымок на наших фото. Минклоунады РФ заявило, что ракета была сбита и это сущая правда», — пишет Telegram-канал «Крымский ветер» и публикует подробности.

Согласно сообщениям в Сети, удар был нанесен ракетами С-200. В результате уничтожен 21 спецназовец ГРУ, еще 16 ранены.

Подчеркивается, что ракету на секретную базу ГРУ мог навести украинский разведчик или один из местных жителей.

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