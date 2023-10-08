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Количество погибших в Израиле выросло до более 700 человек

  • 8.10.2023, 21:23
  • 4,406
Количество погибших в Израиле выросло до более 700 человек

Раненых — более 2100.

Количество погибших в Израиле в результате нападения палестинских боевиков ХАМАС выросло до около 700 человек. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщили представители израильского Министерства здравоохранения, пишет сайт «Детали».

Тела погибших находят, в частности, на зачищенных от боевиков территориях Израиля вдоль границы с сектором Газа.

Согласно сообщению, количество раненых составляет более 2100 человек.

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