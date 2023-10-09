На белорусско-польской границе активизировались нелегалы 3 9.10.2023, 10:04

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Мигранты ведут себя агрессивно.

Мигранты активизировались на белорусско-польской границе. Пограничная охрана Польши за воскресенье зарегистрировала 125 нарушителей. В последине два месяца число попыток обычно не превышает 50 в сутки.

На участке заставы в Бяловеже 30 человек смогли переправиться через реку Лесная Правая. Из них 15 человек вернулись на белорусскую территорию, увидев польский патруль. Остальные были задержаны. Среди них граждане Конго, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

Также в воскресенье на участке заставы в Наревке польские патрули были дважды забросаны камнями мигрантами после того, как пограничники пресекли попытки перейти границу.

В Латвии в воскресенье было зарегистрировано только 45 попыток нарушения границы, в Литве – девять. В последнее время обычно латвийские пограничники сообщали о более чем 100 нарушителях ежедневно.

W dn.08.10 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾125 cudzoziemców.#PSGBiałowieża 30 osób nielegalnie przeprawiło się przez #LeśnaPrawa w tym 15 osób na widok patroli🇵🇱zawróciło na🇧🇾,natomiast zatrzymano ob.Konga, Syrii, Somalii, Sudanu i Jemenu.

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