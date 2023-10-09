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На белорусско-польской границе активизировались нелегалы

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  • 9.10.2023, 10:04
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На белорусско-польской границе активизировались нелегалы

Мигранты ведут себя агрессивно.

Мигранты активизировались на белорусско-польской границе. Пограничная охрана Польши за воскресенье зарегистрировала 125 нарушителей. В последине два месяца число попыток обычно не превышает 50 в сутки.

На участке заставы в Бяловеже 30 человек смогли переправиться через реку Лесная Правая. Из них 15 человек вернулись на белорусскую территорию, увидев польский патруль. Остальные были задержаны. Среди них граждане Конго, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

Также в воскресенье на участке заставы в Наревке польские патрули были дважды забросаны камнями мигрантами после того, как пограничники пресекли попытки перейти границу.

В Латвии в воскресенье было зарегистрировано только 45 попыток нарушения границы, в Литве – девять. В последнее время обычно латвийские пограничники сообщали о более чем 100 нарушителях ежедневно.

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