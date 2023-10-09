Российские пропагандисты выдали горящий T-90 за израильский Merkava 9.10.2023, 11:13

Фейк подхватили боевики ХАМАС.

Чтобы в очередной раз показать всему миру, что Украина якобы продает западное оружие «налево», российский военкор Андрей Руденко опубликовал пост с уничтоженным танком РФ в Украине, но заявил, что это боевики из ХАМАС с помощью «украинского оружия» уничтожают один за другим танки Израиля, пишет «Диалог».

На этот фейк обратил свое внимание украинский журналист Денис Казанский, опубликовав пост на своей странице в Telegram-канале.

Ролик с уничтоженным российским танком перепостили на своем канале боевики из ХАМАС.

Они и выдали Т-90 за Merkava. Позже эту новость подхватили все российские военкоры и стали один за другим утверждать, что на видео ХАМАС уничтожает израильский танк. Главная цель такого поста — показать, что боевики ведут огонь по танку из оружия, которое якобы Киев продал «на сторону».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».