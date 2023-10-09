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Министр обороны Израиля объявил о «полной блокаде» Газы

  • 9.10.2023, 13:34
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Министр обороны Израиля объявил о «полной блокаде» Газы
Йоав Галант

Террористов ждет осада.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о том, что израильская армия обеспечит полную блокаду Газы, сообщает «Радио Свобода».

«Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива», — заявил он, подчеркнув, что Израиль, по его мнению, воюет со «зверьми в человеческом облике».

Израильские военные продолжают наносить удары по объектам в Газе, утверждая, что стремятся разрушить военную инфраструктуру ХАМАС. По утверждениям Галанта, число ударов, которых уже было нанесено несколько сотен, еще возрастет.

Израильские военные сообщили о призыве 300 тысяч резервистов для участия в боевых действиях.

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