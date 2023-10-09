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Лукашисты присудили Полине Шарендо-Панасюк год и три дня колонии

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  • 9.10.2023, 14:31
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Лукашисты присудили Полине Шарендо-Панасюк год и три дня колонии
Полина Шарендо-Панасюк

(обновлено) Стало известно, что политзаключенная сказала в последнем слове.

Лукашисты присудили активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк год и три дня колонии за «неповиновение тюремной администрации».

Прокурор запрашивал для политзаключенной именно такой срок.

Приговор вынес судья Станислав Иванютенко.

Муж политзаключенной Андрей Шарендо рассказал сайту Charter97.org, что три дня — циничный подарок от судьи:

— Три дня — это именно тот срок, который не досидела по предыдущему приговору.

Муж политзаключенной говорит, что Полина в последнем слове провела аналогии между восстанием Калиновского и происходящем в Беларуси сегодня:

— Тогда восстание проиграло, а его участники подверглись репрессиям. Кого-то казнили, кого-то сослали в Сибирь, кого-то отправили в тюрьму. Большинство участников восстания покинуло Российскую империю. Полина делает прямую аналогию с теми событиями и происходящим в Беларуси. Восстание Калиновского проиграло, но стало фундаментом для становления не только белорусской нации, но даже польской и литовской. Все участники восстания стали национальными героями, их имена вошли в историю. А палачи, которые судили и казнили повстанцев, понесли наказание перед историей и человечеством.

Полина считает, что подобное произойдет и в Беларуси. Все, кто сейчас терпят, станут героями, а их палачей будут судить Международный уголовный суд.

Также Полина в последнем слове рассказала о чудовищных условиях, в которых она находится в Речицкой колонии:

— Фактически Полина называет условия содержания там концлагерем для женщин в 21 веке. Она подчеркивает, что там содержатся и женщины, которые совершили очень страшные преступления — убийства, преступления, связанные с насилием. Но сейчас в Речицкую колонию высылают и женщин, выступающих против режима. Полина просит обратить внимание на то, что в центре Европы в колонии убивают людей. Она обращается к международному сообществу, чтобы сделать все возможное, чтобы она и другие узники этой колонии вышли на свободу.

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