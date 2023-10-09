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В Израиле семья военных ликвидировала семь боевиков ХАМАС, чтобы спасти своих детей

  • 9.10.2023, 21:56
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В Израиле семья военных ликвидировала семь боевиков ХАМАС, чтобы спасти своих детей
Адар и Итай Бердичевские

Детей супруги спасли, но сами погибли.

Спасая собственных детей от террористов ХАМАС, израильские супруги убили семеро боевиков, пришедших в их дом. Муж с женой погибли.

Об этом рассказал консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков в Facebook.

Адар и Итай Бердичевские из кибуца Кфар Аза были офицерами израильской армии и имели оружие.

Когда боевики приближались к их дому, супруги спрятали своих 10-месячных близнецов в мамаде (укрепленная комната в доме). Сами они остались ждать палестинцев в доме, чтобы отвлечь их внимание от детей.

Адар и Итай собственноручно убили семеро боевиков. Супруги погибли.

В течение 13 часов дети находились сами в укрытии. Их позже нашли бабушка и дедушка.

«Они в безопасности, окруженные любовью и заботой. Их нашли брат Итая и отец Адар, все это время сражавшиеся с террористами. (Они — ред.) спасли десятки людей, но не смогли вовремя добраться до своих близких», — рассказывает Вишняков.

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