3D-модель раскрыла еще один секрет Стоунхенджа 1.11.2023, 13:11

Ученые напечатали 27 камней различных форм и размеров.

Истинное предназначение Стоунхенджа до сих пор остается загадкой для ученых, поэтому попытки разобраться в головоломке продолжаются и по сей день, пишет Express.

Самая распространенная теория гласит о том, что древние люди использовали Стоунхендж как место поклонения или даже жертвоприношения. Расположение камней также совпадает с такими явлениями как восход и закат солнца в дни летнего и зимнего солнцестояния.

Недавно же ученые предприняли еще одну попытку разобраться в настоящем назначении Стоунхенджа. Они воссоздали мегалит с помощью 3D-принтера и смогли выяснить кое-что интересное.

Команда из Университета Солфорда разработала модель мегалита, чтобы разобраться в том, как уникальная форма структуры могла влиять на звуки, например, речь или ритуальные барабаны. Исследователи предполагали, что расположение камней могло глушить звуки за пределами круга и усиливать их внутри его.

Инженер-акустик Тревор Кокс и его команда использовали лазеры, чтобы отсканировать местность и напечатать 3D-модель памятника. В итоге, ученые построили модель размер которой составлял примерно одну двенадцатую размера настоящего памятника.

Исследователи напечатали 27 камней различных форм и размеров. Они также использовали силиконовые формы камней, гипс и другие материалы, чтобы как можно точно воссоздать камни Стоунхенджа.

После этого, команда разместила динамики и микрофоны в разных точках напечатанной конструкции и проиграла разного рода звуки, от низких до высоких частот.

Несмотря на большие пробелы между камнями Стоунхенджа, звуки проигранные внутри модели, некоторое время оставались внутри нее. Такой эффект увеличил бы звук голосов и значительно увеличил бы звучание таких инструментов, как барабаны.

Звуки не отражались внутри круга, а внешний круг камней фактически приглушал и рассеивал звуки.

Таким образом ученые полагают, что Стоунхендж мог использоваться как акустическая камера, которая призвана усиливать звуки и музыку, например, во время проведения ритуалов.

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