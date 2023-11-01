Экс-охранник Лукашенко попался пьяным за рулем 2 1.11.2023, 13:28

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Ловили подшофе и прыгуна-«ябатьку» Недосекова.

Сесть за руль в нетрезвом виде – один из самых отвратительных поступков, который может совершить водитель. Ведь он плюет не только на свою жизнь и здоровье, но и на других людей, которые могут попасться ему на пути в условиях слабого контроля дорожной ситуации.

Но охочие до пьяной езды, к сожалению, остаются – а в режимном белспорте за последние годы было как минимум две таких истории. Правда, сообщалось о них отрывочно. Теперь же в распоряжении «Трибуны» оказались документы, которые позволяют рассказать о ситуациях более подробно.

В одну из них попал зампред АБФФ, прорежимный подписант Михаил Ботников. Экс-охранник Лукашенко, который в свое время мешал работать на белфутболе каналу «ЧестнОК», давал повод поговорить о степени своей трезвости еще в октябре 2020-го, когда своеобразно болел за сборную Беларуси на трибунах минского «Динамо».

Ну а в конце апреля 2021-го у «Трибуны» появилась информация, что Ботникова надолго лишили водительских прав за езду в пьяном состоянии. Тогда в АБФФ это комментировать отказались.

И вот сегодня мы знаем детали инцидента. Поздним вечером 6 апреля, обычного рабочего вторника, сотрудник ГАИ Лукашенко остановил «Фольксваген Пассат» Ботникова в районе Запорожской площади Минска – в паре кварталов от «алмаза» библиотеки. Согласно отчету, сильно нетрезвый водитель представился почему-то как зампред Белорусской ассоциации мини-футбола, хотя сам, помимо высокой должности в АБФФ, рулил уже другой разновидностью – пляжным футболом.

Ботникова из-за руля отправили на освидетельствование. 25 минут спустя приборы показали результат в 1,07 промилле – как подсказывают различные сайты, для такого состояния нужно выпить грамм так 200 водки. Это сильно нарушает координацию и скорость реакции, зато обычно вызывает чувство эйфории.

29 апреля Ботникова покарали в РУВД Лукашенко по Первомайскому району Минска. Обвиняли по статье 18.15 режимного КоАП – а именно второй ее части, так как показатели превышали 0,8 промилле. Наказание там прописано однозначное – штраф в 200 базовых величин и лишение прав на 5 лет. Ровно это зампреду АБФФ и оформили – на тот момент денежная сумма составляла 2262 доллара.

Другой случай связан с прорежимным прыгуном в высоту Максимом Недосековым. В апреле 2021-го Telegram-канал «Ник и Майк» публиковал письмо из января того же года, в котором из «МВД» Лукашенко жаловались в «Минспорта» Лукашенко, что к Недосекову не применяют «меры общественного воздействия» за недавнее пьяное вождение.

Что же тогда произошло? Видимо, Недосеков уже начинал праздновать Новый год – его «Хонду Цивик» остановили за 23 часа до его наступления, в 1:05 31 декабря 2020-го. Поймали Недосекова недалеко от «Минск-Арены» – прыгун подъезжал к ней по проспекту Победителей со стороны МКАД. Представился Недосеков спортсменом-инструктором с работой в «Минспорта». А вот степень опьянения в документе не указана.

Разбирались с Недосековым 14 января 2021-го почему-то в УВД Лукашенко по Минскому району. Предъявили прыгуну статью 18.16 еще старой версии КоАП Лукашенко – по ней было неважно, сколько человек выпил, наказание предлагалось для всех такое: штраф от 50 до 100 базовых величин плюс лишение прав на три года. Собственно, такой срок без водительского удостоверения Недосекову и прописали, а штраф дали в 60 базовых, что тогда равнялось 677 долларам.

При этом прыгун с тех пор много раз показывал в соцсетях, как водит авто, а осенью 2021-го нехило потратился на новую машину. И тут два варианта – либо Недосеков ездит без прав, а его никто не ловит, либо он получил «индульгенцию» от Лукашенко, который своим решением может отменить любое другое режимное.

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