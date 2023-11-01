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РосСМИ: ВСУ ракетой ATACMS разгромили командный пункт группировки «Днепр»

  • 1.11.2023, 18:48
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РосСМИ: ВСУ ракетой ATACMS разгромили командный пункт группировки «Днепр»

Успешная атака на левом берегу Херсонской области.

Связанный с российскими силовиками Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что сегодня был нанесен удар по командному пункту группировки «Днепр», расположенная в оккупированной части Херсонской области, которую на этой неделе возглавил генерал-полковник Михаил Теплинский.

На данный момент известно, что как минимум один военнослужащий погиб и несколько получили тяжелые ранения. Был ли Теплинский в этот момент на командном пункте — неизвестно.

«Район нанесения удара оцеплен, дана команда о недопущении распространения информации о факте попадания. Пресс-центр готовит заявление об успешном уничтожении еще одной ракеты ATACMS», — сообщил Telegram-канал.

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