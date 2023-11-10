В Мадриде бывшему вице-президенту Европарламента выстрелили в лицо 10.11.2023, 3:32

Алехо Видаль-Квадрас

Пуля прошла навылет через челюсть 78-летнего политика.

Экс-главе Народной партии Каталонии, бывшему вице-президенту Европейского парламента Алехо Видаль-Квадрасу выстрелили в лицо, пишет Reuters.

Нападение произошло примерно в 13.30 по местному времени в центральном районе Мадрида Саламанка. Пуля прошла навылет через челюсть 78-летнего политика. В больнице, куда доставили Видаль-Квадрасу заявили, что его жизни ничего не угрожает.

Мотив нападения не установлен, а стрелок не пойман. По версии правоохранителей, преступник подъехал к Алехо Видаль-Квадрасу на мотоцикле, выстрелил в голову, после чего скрылся с места нападения и сжег транспортное средство. Полиция предполагает, что стрелок действовал вместе с сообщником.

Видаль-Квадрас был членом парламента провинции Каталония с 1988 по 1996 год и в течение пяти лет возглавлял местную партийную организацию Народной партии. В конце девяностых он в течение трех лет представлял регион в Сенате, а затем в течение 15 лет был евродепутатом и вице-председателем Европейского парламента.

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