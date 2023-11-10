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Мигранты на белорусско-польской границе устроили провокацию

  • 10.11.2023, 12:38
Мигранты на белорусско-польской границе устроили провокацию

Нелегалы забросали польских пограничников бутылками.

Нелегальные мигранты с территории Беларуси продолжают нападать на польских пограничников. Об этом сообщили в Пограничной службе Польши.

9 ноября 60 иностранцев, в том числе граждане Шри-Ланки, Пакистана и Эфиопии, пытались нелегально попасть из Беларуси в Польшу. Восемь человек, заметив патрули пограничников, вернулись на белорусскую территорию.

В районе Дубичей Церковных группа агрессивно настроенных иностранцев со стороны Беларуси бросала в сторону польских служб стеклянные бутылки, сообщили в Пограничной охране.

Стоит отметить, что в 2023 году за организацию и содействие незаконному пересечению границы польские пограничники задержали 580 человек.

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