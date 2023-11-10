Рекорд со времен Второй мировой: в Британии раскрыли, сколько украинских солдат обучили 10.11.2023, 18:51

Украинцев в Британии обучают всему - от базовых навыков обращения с оружием до тактики ведения городских боев.

Великобритания подготовила уже более 30 000 украинских солдат. Как сообщает «Униан» со ссылкой на британское Министерство обороны, это крупнейшая программа военной подготовки на британской земле со времен Второй мировой войны.

Отмечается, что всего с 2014 года по различным программам вооруженных сил Великобритании было подготовлено 52 тысячи украинских защитников.

Курсы по подготовке украинских бойцов проводится по всей территории Великобритании. Полный курс составляет не менее пяти недель и включает такие направления подготовки как обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, тактика патрулирования, тактика боя в окопах и в городе, права и обязанностей комбатантов в вооруженных конфликтах.

Кроме британских инструкторов в подготовке украинских солдат на территории Британии принимают участие инструкторы из Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции, Литвы, Нидерландов, Австралии и Румынии.

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