У российских оккупантов забрали медали, чтобы их снова вручила племянница Путина 1 10.11.2023, 21:26

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О показкухе журналистам рассказала мать «вагнеровца».

Об этом казусе «Можем объяснить» рассказала Татьяна Корнилова из Нижнего Новгорода, мать бывшего «вагнеровца» Сергея Атауллина (вместе с сыном на первом фото справа). Сергей получил медаль «За отвагу» на торжественной церемонии 18 октября из рук нижегородского губернатора Глеба Никитина и двоюродной племянницы Путина Анны Цивилевой (на втором фото).

Жена кемеровского губернатора Цивилева с апреля возглавляет учрежденный Путиным фонд «Защитники отечества». Сегодня стало известно, что у нее появилась еще одна должность: Путин включил племянницу в состав президентской комиссии по делам ветеранов.

Татьяна рассказала, что 26 «вагнеровцев» из Нижегородской области на этой осенней церемонии наградили теми же медалями, которые были им выданы летом при выписке из госпиталей. Сергей получил медаль еще в июле. «Сын привез медаль из Анапы из госпиталя [где лечили «вагнеровцев»]. Накануне [повторного] награждения ему позвонили и просили привезти награду, а на следующий день было награждение. Остальных ребят тоже так же награждали своими же наградами. Просто, видимо, для пиара не стали заморачиваться изготовлением еще одной медали», — рассказала «МО» мать солдата.

По ее словам, награждающие не знали ни фамилий, ни позывных «отличившихся» бойцов: «В день награждения к нему подошла женщина из администрации и спросила какой у него позывной».

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