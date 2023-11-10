Что делать белорусам в Германии, у которых заканчиваются паспорта 1 10.11.2023, 23:50

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Отвечает министерству внутренних дел страны.

МВД Германии рассказал, что делать белорусам, у которых заканчивается срок действия паспорта, пишет «Немецкая волна».

Указ №278 Александра Лукашенко, который запретил выдачу новых паспортов гражданам Беларуси за рубежом, в Германии называют репрессивным.

«Указ представляет собой целенаправленные репрессии против правозащитников, журналистов и представителей оппозиции», – говорится в ответе МВД.

Если белорус находится в Германии, и у него заканчивается паспорт, ответственный орган по делам иностранцев может проверить, стоит ли человеку возвращаться в Беларусь для получения нового паспорта или ему может быть выдан немецкий документ, который заменит паспорт, поясняют в МВД.

Обстоятельства, подтверждающие, что белорусу нельзя возвращаться на родину за паспортом, нужно будет объяснять и доказывать.

«Судя по сообщениям об арестах граждан РБ, вернувшихся в связи с указом, можно сделать вывод о нецелесообразности получения паспортов в Беларуси для белорусов, которые доказано пострадали от политического преследования», – говорит немецкое ведомство.

Иммиграционные власти Германии будут принимать решения о выдаче немецких документов, заменяющих паспорт, отдельно в каждом конкретном случае, пояснили в ведомстве. Обязательное условие – законные основания для проживания в Германии.

«Если получение паспорта не представляется возможным, ответственный орган по делам иностранцев выдает немецкий документ, заменяющий паспорт – проездной документ для иностранцев. Он позволяет путешествовать по Шенгенской зоне и в третьи страны», – говорит МВД.

6 сентября на Национальном правовом интернет-портале был официально опубликован Указ Лукашенко № 278 «О порядке выдачи документов и совершения действий». 7 сентября документ вступил в силу. Он изменяет порядок осуществления административных процедур, а также нотариальные действия, которые имеют право совершать дипломатические агенты и консульские должностные лица. Указ запрещает посольствам и консульствам выдавать паспорта белорусам.

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