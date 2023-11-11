Диверсия в Рязанской области РФ: 19 грузовых вагонов сошли с рельсов 4 11.11.2023, 10:40

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В Московских железных дорогах заявили о «вмешательстве посторонних лиц».

В Рязанской области России сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел 11 ноября в 7.12 на перегоне Рыбное — Блокпост. В Московских железных дорогах подчеркнули, что вагоны сошли с рельсов «в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

Незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания ему помощи вызвали бригаду медиков. В РЖД подчеркнули, что инцидент не повлияет на движение пассажирских поездов, экологической угрозы нет.

Одно из местных Telegram-сообществ написало, что перед сходом был слышен взрыв, повреждено ж/д полотно. Минимум семь вагонов упали на бок.

Что именно перевозил грузовой поезд, не уточняется. Местные СМИ пишут, что это якобы были «удобрения».

Чтобы ликвидировать последствия, на место направили восстановительные поезда со станций «Рыбное», «Воскресенск» и «Рязань».

«Создан штаб для координации действий по ликвидации последствий схода», – добавила пресс-служба МЖД.

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