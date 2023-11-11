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Украинские спецназовцы из HIMARS разбили российский РЭБ «Борисоглебск-2»

  • 11.11.2023, 21:52
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Украинские спецназовцы из HIMARS разбили российский РЭБ «Борисоглебск-2»

Оккупантов «демилитаризовали» вблизи Донецка.

Украинские бойцы 3-го отдельного полка Сил специальных операций «Медоиды» уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-934 «Борисоглебск-2». Вражеская техника получила «привет» от реактивной артиллерии из РСЗО HIMARS/M270.

Эффектное видео опубликовал украинский журналист и военный корреспондент Юрий Бутусов. Он отметил, что украинские защитники «демилитаризировали» оккупантов вблизи временно захваченного Донецка.

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