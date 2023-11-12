ВСУ могут организовать стремительное наступление: эксперт назвал направление 12.11.2023, 11:01

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Плацдарм уже создается.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Radio NV рассказал, на каком направлении Вооруженные силы Украины могут организовать стремительное наступление.

Мусиенко рассказал, что такое наступление может стать возможным после создания плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.

«Освобождение Олешек, освобождение Новой Каховки и создание плацдарма там с целью ведения наступательных действий дало бы перспективы вытеснять некоторые группировки российских войск дальше, в Крым, или отрезать их от обеспечения», — заявил эксперт.

Также, по его словам, создание такого плацдарма может иметь целью вытягивать значительные объемы российских сил с мелитопольского направления, в частности из-под Токмака, что даст возможность украинским силам продолжить там наступательные действия и создавать серьезные логистические проблемы для оккупантов с двух сторон.

«Как будут развиваться события, увидим. Или это будет все же стремительное наступление, или, в конце концов, это будут боевые действия с целью сковывания, в результате которых наши силы могут отойти, опять же, на правобережье», — подытожил Мусиенко.

Он также отметил, что, если украинские военные отступят на правый берег Днепра, оккупанты почти наверняка заминируют левый берег и окопаются там, как на мелитопольском направлении.

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