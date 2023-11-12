В Харькове прогремел мощный взрыв возле вокзала 12.11.2023, 12:59

1,054

Воздушная тревога на объявлялась.

Мощный взрыв в Харькове прогремел утром в воскресенье, 12 ноября. В области не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные СМИ пишут, что в городе около 8:50 раздался взрыв. На данный момент в Харьковской области не объявляли воздушную тревогу.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник заявил, что взрыв в Харькове произошел не из-за «прилета».

«Все чисто. По уточненной информации, взрыв произошел не из-за вражеской атаки. Причины выясняются специалистами», - написал он в своем Telegram.

Взорвалось на АЗС

Патрульная полиция Харьковской области сообщила, что произошел взрыв на заправке. Поэтому на улице Полтавский шлях от улицы Евгения Котляра до улицы Рылеева временно ограничено движение.

Спикер ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко в комментарии «Суспільному» заявил, что взрыв произошел на АЗС возле Южного вокзала. Там вспыхнуло авто, пожар потушили через 10 минут.

В результате взрыва травмировался мужчина, его госпитализировали. Причины взрыва устанавливаются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».