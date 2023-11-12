Умер экс-министр иностранных дел и кандидат в президенты Чехии князь Карел Шварценберг 12.11.2023, 14:45

Политик жестко критиковал режим Лукашенко и был награжден медалью БНР.

Умер бывший министр иностранных дел Чехии (2007—2009, 2010—2013) и почетный председатель либерально-консервативной партии «TOP 09» князь Карел Шварценберг.

Об этом 12 ноября сообщили чешские СМИ.

Известному чешскому политику, который приезжал и в Беларусь, было 85 лет. Карел Шварценберг поддерживал демократическое сообщество Беларуси, последовательно критиковал режим Александра Лукашенко.

Карел Шварценберг с белорусским правозащитником Алесем Беляцким в 2014 году

Издание Echo24 со ссылкой на источник в семье Шварценберга пишет, что последние двое суток политик находился в тяжелом состоянии и в режиме искусственного сна.

Шварценберга много раз вынуждены были госпитализировать из-за необозначенных проблем со здоровьем. Но он общался с журналистами во время пребывания в больнице — на прошлой неделе он комментировал приговор бывшему депутату «TOP 09» Доминику Фери.

28 октября Шварценберг не участвовал в церемонии вручения государственных наград, когда президент страны Петр Павел наградил его орденом Белого Льва. Орден для него принял сын Ян.

Шварценберг, известный в политических и общественных кругах как Принц, родился в Праге в 1937 году. Детство провел в Южной Чехии. После коммунистического переворота в 1948 году имущество его семьи конфисковали, причислив род к «нежелательной аристократии», и Шварценберги укрылись в соседней Австрии.

Шварценберг не забывал свою родину даже в водовороте общественной жизни Вены. В одном из своих замков он основал Чехословацкий документационный центр — архив запрещенной на то время литературы. В 1984 году он стал председателем Международного Хельсинкского комитета по правам человека, занимался поддержкой чехословацкого диссидентства.

После 1989 года он встал на сторону лидера «бархатной революции» Вацлава Гавела, с которым его на то время уже связывала давняя дружба. Летом 1990 он стал канцлером Гавела.

С 1996 года Шварценберг издавал влиятельный политический еженедельник Respekt.

Пик политической карьеры Карела Шварценберга пришелся на 2013 год, когда он противостоял Милошу Земану на президентских выборах. В 2015-м победивший Земан заявил, что «в Украине идет гражданская война», и это вызвало острую критику, в том числе со стороны Шварценберга, который назвал это открытой войной России против Украины.

Карел Шварценберг поддерживал демократическое сообщество Беларуси, последовательно критиковал режим Александра Лукашенко и выступал против смертной казни. Осенью 2014 года он посетил Беларусь. Считал, что Европе следовало снять санкции с официального Минска после введения моратория на смертную казнь.

В 2018-м Карел Шварценберг критиковал идею постройки ресторана в Куропатах под Минском. Он вспомнил в комментарии «Радыё Свабода» историю из Чехии, где был подобный случай. ВОзле концентрационного цыганского лагеря времен Второй мировой войны в Южной Чехии коммунисты в 70-е годы построили свинокомплекс. Это спровоцировало протесты, но много лет ситуация не решалась. Наконец правительство выкупило свинарник у владельца, решило снести комплекс и поставить памятник.

В 2018-м году Шварценберга наградили медалью к 100-летию БНР — «в знак признания заслуг в деле укрепления белорусской независимости и демократии».

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