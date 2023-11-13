В Великобритании сменился глава МИД 1 13.11.2023, 13:19

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Нынешний министр иностранных дел возглавил МВД.

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон займет пост главы МИД страны, сообщили в понедельник на Даунинг-стрит.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой британского правительства в соцсети X.

Ранее ряд британских СМИ опубликовал фотографии Кэмерона, направляющегося ко входу в резиденцию премьера на Даунинг-стрит. Кэмерону 57 лет, он возглавлял британское правительство с 2010 по 2016 год и ушел в отставку после того, как британцы на референдуме проголосовали за Brexit.

Ранее премьер страны Риши Сунак отправил в отставку главу МВД страны Суэллу Браверман.

На ее место британский премьер назначил Джеймса Клеверли, который ранее занимал пост главы МИД Великобритании.

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