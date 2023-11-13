Стали известны последствия удара ВСУ по заводу, производящему «Кинжалы» 13.11.2023, 14:51

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Украинские дроны добрались до Подмосковья.

В результате атаки дронов ВСУ на «КБ Машиностроения» в подмосковной Коломне в ночь на 11 ноября повреждены фасады двух корпусов предприятия и выбиты окна, сообщили источники Telegram-канала ASTRA

Беспилотник упал и взорвался на территории «Конструкторского бюро машиностроения» в Коломне в полночь 11 ноября. Как выяснила ASTRA, в двух корпусах бюро выбило окна, также повреждения получили фасады двух зданий. Предварительно, никто не пострадал.

АО Научно-производственная корпорация «КБ машиностроения» — конструкторский и научно-производственный центр, проводящий работы по проектированию, изготовлению, испытанию и в целом комплексной отработке вооружения и военной техники различного направления. Является головным разработчиком комплексов управляемого вооружения по четырем направлениям. Входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

На заводе производят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

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