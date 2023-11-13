Иран предложил Армении заменить российский газ 13.11.2023, 15:08

Речь может идти о наращивании экспорта в 3-4 раза.

Взявшая курс на «разрыв» с Россией после поражения в войне за Нагорный Карабах Армения получила «энергетического» союзника, который может помочь Еревану покончить с газовой зависимостью от Кремля, пишет armenpress.am.

Иран готов резко увеличить поставки газа в Армению, сообщил интервью Civilnet заявил посол Исламской республики в Ереване Мехди Собхани. По его словам, речь может идти о наращивании экспорта в 3-4 раза в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию», которая действует с конца 2000х, а в августе было продлена до 2030 года.

В рамках этого соглашения Армения импортирует ежегодно 300-500 млн кубометров иранского газа, в обмен на который «Ереванская ТЭЦ» поставляет в Иран электричество по «курсу» 3 кВт⋅ч за 1 кубометр. В России при этом закупается около 2,5 млрд кубов, что позволяет «Газпрому» занимать примерно 85% армянского рынка.

В Тегеране, как следует из слова посла, готовы нарастить поставки до 1,5-2 млрд кубометров в год, что покроет три четверти потребностей Армении. «Мы продлили контракт на поставку газа в обмен на электроэнергию. Это был большой стратегический шаг в отношениях между двумя странами. Благодаря этому контракту мы сможем увеличить импорт электроэнергии из Армении в обмен на газ втрое, а то и вчетверо», — сообщил Собхани.

Он добавил, что в ближайшие месяцы завершится строительство новой линии электропередачи, и спрогнозировал рост торговли Армении с Ираном на 40%, до $1 млрд в год.

«Мы всегда поощряли приезд иранских компаний в Армению и использование возможности трудоустройства в Армении, производства здесь продукции и экспорта в другие страны. В целом, могу сказать, что наши торгово-экономические связи имеют хорошую динамику развития, и мы решительно продолжим идти по этому пути», — сказал Собхани.

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