«Украинская морская пехота творит чудеса» 14.11.2023, 8:06

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Военный эксперт рассказал об успехах ВСУ на левом берегу Херсонщины.

Несмотря на яростное сопротивление оккупантов и крайне неблагоприятные условия для логистики, украинские войска переместились с правого на левый берег Днепра, закрепились на трех участках в районе Антоновского автомобильного, Антоновского железнодорожного мостов и возле населенного пункта Крынки. Об этом в интервью «Главреду» рассказал военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев.

По его словам это свидетельствует о том, что «украинская морская пехота - самая крутая».

«Потому что ребята, которые входят в состав Корпуса морской пехоты, которую возглавляет генерал-лейтенант Юрий Содоль, творят чудеса.Там, где они действуют в плавнях между реками Днепр и Конка, ситуация более-менее понятна, потому что там враг, так же, как и мы, не имеет возможности завезти бронетехнику, поэтому там наши морпехи имеют преимущество», - отметил Селезнев.

По его словам, противник сосредоточил на этом направлении 65 тысяч солдат и большое количество тяжелой техники и артиллерии.

«Бои, которые продолжаются возле Крынок, где украинские силы обороны пытаются увеличивать территории под своим контролем (Подстепное, Песчановка), это - боль, ведь враг сосредоточил на юге Херсонской области около 65 тысяч личного состава, огромное количество артиллерии и бронетехники, да и авиация РФ постоянно там работает. Поэтому то, что наши морпехи вопреки этому могут продвигаться вперед - это подвиг, и впоследствии мы узнаем немало историй мужества и победы наших воинов», - добавляет Селезнев.

Селезнев добавляет, что это важные составляющие для нашего успеха, но нужно еще и тяжелое вооружение, в частности бронетехника и танки.

«Каким образом переместить эту технику на левый берег, однозначного ответа у меня нет. Есть понимание того, как это сделать - навести понтонную переправу, и уже по ней перемещать все необходимое. Но учитывая, что расстояние между берегами составляет около 1000 метров, то это очень сложная процедура в инженерном плане. И даже если сделать такую переправу, то возникает другой вопрос - как обезопасить ее от вражеских авиации и артиллерии (потому что враг однозначно будет охотиться на эту цель и пытаться ее уничтожить)», - резюмирует экс-секретарь Генерального штаба Владислав Селезнев.

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