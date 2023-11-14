Психологи назвали черты характера, присущие долгожителям 4 14.11.2023, 12:11

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Хочешь долго жить — меньше лги.

Психологи из Мадридского университета Комплутенсе назвали 19 черт характера, которые присущи долгожителям. В их числе честность и любопытство. Результаты исследования опубликованы в Journal of Happiness Studies.

В исследовании приняли участие более 14 тысяч человек от 100 до 107 лет. Ученые анализировали черты характера участников, пытаясь найти сходство. Оказалось, что у всех долгожителей есть 19 общих черт. Исследователи рассказали, что самой важной из них является любопытство. Такие люди постоянно стремятся учиться и осваивать различные навыки.

На втором месте по важности — жизнерадостность. Позитивное мышление оказалось присуще всем долгожителям. Кроме того, такие люди зачастую были честны, обладали хорошим чувством юмора и высоким интеллектом. В числе других общих черт оказались благодарность, активность и смелость.

Испанские ученые предполагают, что анализ жизни и характера долгожителей может стать шагом к достижению здорового старения.

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