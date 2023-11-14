Украинский генерал: ВСУ скоро займут Кинбурнскую косу 1 14.11.2023, 14:46

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Киев активизирует операции на южном направлении.

На данный момент, временно оккупирована Кинбурнская коса на Николаевщине включена в стратегические меры активных операций Вооруженных сил Украины. При условии успешной реализации плана Генерального штаба, Кинбурн будет освобожден. Об этом генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сообщил в интервью Янине Соколовой.

«Я не могу сказать точно и раскрыть детали, но если получится то, что спланировал Генеральный штаб, то коса скоро будет наша», – сказал генерал Марченко.

Также он поделился информацией об обстановке на южном направлении. Генерал Марченко отметил, что украинские войска успешно двигаются вперед на левом берегу Херсонщины.

«Наши войска подвигаются на левый берег. Я не открою военной тайны, когда скажу, что мы уже перебросили некоторые силы, сейчас они пытаются закрепиться для планирования дальнейших наступательных действий. Это максимум, который я могу вам сейчас рассказать», – сказал генерал.

Также, Дмитрий Марченко отметил, что даже при непростой обстановке украинские морпехи успешно справились со своей миссией.

«Переброска происходит под обстрелами, под контролем российской стороны, в небе постоянно летают их БПЛА. Но наши ребята из морской пехоты справляются с поставленной задачей, хотя им тяжело, но они это делают», – подчеркнул генерал.

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