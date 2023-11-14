Из-за санкций белорусам придется летать на российских самолетах 2 14.11.2023, 17:26

Фото: Charter97.org

«Белавиа» изменила планы по модернизации флота.

Государственная белорусская авиакомпания «Белавиа» изменила планы по модернизации флота из-за западных санкций и планирует заказать самолеты российского производства.

Такое заявление сделал гендиректор авиакомпании Игорь Чергинец, отметив, что российские авиалайнеры поступят в авиакомпанию не сразу, поскольку они проходят испытания и еще не готовы, сообщает Avianews.

«Нам сейчас заказан путь в Boeing, Airbus, Embraer. Мы ведем очень плотные переговоры, готовим соглашение с «Объединенной авиастроительной корпорацией» России по приобретению самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New (SSJ-100 NEW). В 2024-2026 годы эти самолеты должны встать на крыло, пойти в коммерческую эксплуатацию в авиакомпании», — сказал Чергинец.

Напомним, в последнее время увеличилось количество аварий с российскими самолетами. 12 августа пассажирский самолет, следовавший в направлении Сочи – Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. На борту находились не менее 170 человек, известно о четырех пострадавших.

24 июля стало известно, что при взлете лайнера Superjet 100 у самолета отвалилась обшивка одного из двигателей в воздухе прямо во время полета из РФ в Ереван.

В начале августа стало известно, что самолеты «Аэрофлота» начали летать с отключенными тормозами.

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