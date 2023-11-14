Израильские военные захватили дом губернатора Газы 14.11.2023, 18:45

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И ряд других правительственных зданий.

Израильские военные контролируют несколько правительственных зданий в городе Газа, которые использовали боевики ХАМАС.

Об этом сказано в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает The Times of Israel.

По информации военных, Израиль взял под контроль:

▪ парламент ХАМАСа;

▪ правительственный комплекс боевиков;

▪ штаб-квартиру полиции.

Также военные захватили так называемый дом губернатора Газы, в котором располагались офисы военного крыла и полиции ХАМАСа, офисы разведывательного подразделения ХАМАСа и другие объекты, где проходила подготовка к наступлению 7 октября.

Как отмечает ЦАХАЛ, под контроль было взято здание инженерного факультета одного из университетов Газы, которое «служило институтом по производству и разработке оружия», и еще один комплекс ХАМАСа с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами для задержанных.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они похищали и убивали как военных, так и мирных жителей.

В ответ Израиль начал операцию против террористов. Несколько недель назад в Сектор Газа были введены израильские войска.

Уже вчера, 13 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о том, что ХАМАС потерял контроль над Газой - самым крупным городом Сектора Газа.

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