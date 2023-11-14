Израильские военные захватили дом губернатора Газы
- 14.11.2023, 18:45
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И ряд других правительственных зданий.
Израильские военные контролируют несколько правительственных зданий в городе Газа, которые использовали боевики ХАМАС.
Об этом сказано в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает The Times of Israel.
По информации военных, Израиль взял под контроль:
▪ парламент ХАМАСа;
▪ правительственный комплекс боевиков;
▪ штаб-квартиру полиции.
Также военные захватили так называемый дом губернатора Газы, в котором располагались офисы военного крыла и полиции ХАМАСа, офисы разведывательного подразделения ХАМАСа и другие объекты, где проходила подготовка к наступлению 7 октября.
Как отмечает ЦАХАЛ, под контроль было взято здание инженерного факультета одного из университетов Газы, которое «служило институтом по производству и разработке оружия», и еще один комплекс ХАМАСа с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами для задержанных.
Война Израиля с ХАМАС
Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они похищали и убивали как военных, так и мирных жителей.
В ответ Израиль начал операцию против террористов. Несколько недель назад в Сектор Газа были введены израильские войска.
Уже вчера, 13 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о том, что ХАМАС потерял контроль над Газой - самым крупным городом Сектора Газа.