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Дикий кабан обезвредил российскую ДРГ на границе с Беларусью

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  • 14.11.2023, 23:06
  • 7,702
Дикий кабан обезвредил российскую ДРГ на границе с Беларусью
Иллюстративное фото

Это произошло неподалеку от Чернобыльской АЭС.

Неподалеку Чернобыльской атомной станции (на территории Украины) российская диверсионно-разведывательная группа, покинув территорию Беларуси, столкнулась со стадом диких кабанов. Но поскольку стрелять в животных россияне не могли, чтобы не выдать себя, они бросились бежать. Один из кабанов все-таки догнал российского военнослужащего. В результате столкновения со свирепым животным оккупант упал и ударился головой о камень.

Об этом сообщает российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка».

Отмечается, вследствие неудачной встречи с кабаном российский разведчик погиб на месте. Тело погибшего его напарникам пришлось спрятать, так как они не имели возможности его эвакуировать.

В источнике также говорится о том, что группа разведки планировала провести диверсионную операцию в Чернобыльской зоне. Но пока неизвестно, связано ли это каким-то образом с функционированием Чернобыльской АЭС, которая не работает уже больше 20 лет.

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