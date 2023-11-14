Британские ученые назвали ключевой компонент хорошего сна
- 14.11.2023, 23:19
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Специалисты дали важные рекомендации.
На качество ночного сна влияет не только количество отведенных на него часов, но и регулярность отдыха. Способность ежедневно ложиться и вставать примерно в одно и то же время является залогом хорошего сна, считают ученые из Гарварда.
Журнал Sleep Health опубликовал исследование, в котором утверждается, что «постоянство времени начала и завершения сна важно для здоровья, безопасности и работоспособности». По мнению британских специалистов, регулярность сна влияет на самочувствие сильнее, чем количество затраченных на сон часов.
Нерегулярный график сна может привести к повышенному риску развития диабета, ожирению, различным проблемам с сердцем, предупредил соавтор отчета доктор Мэтью Уивер. По его словам, отклонение от стандартного графика даже на час грозит негативным воздействием на обмен веществ. В связи с этим гарвардские ученые рекомендуют определить для себя точное время засыпания и пробуждения и стараться придерживаться его каждый день.