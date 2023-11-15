Израиль взял штурмом больницу «Шифа», под которой находится главный командный центр ХАМАС 15.11.2023, 8:16

В здании идут бои.

На основе разведывательной информации и исходя из оперативной необходимости силы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит точечную и узконаправленную операцию против боевиков ХАМАС в одном из отделений больницы «Шифа».

Об этом сообщила в ночь на среду, 15 ноября (02:15 по Минску) пресс-служба ЦАХАЛа. Цель операции — победить ХАМАС и спасти израильских заложников. ЦАХАЛ напоминает, что не находится в состоянии войны с населением сектора Газа, а только в состоянии войны с ХАМАСом.

В состав сил ЦАХАЛа входят медицинские бригады и военнослужащие, говорящие на арабском языке, которые прошли специальную подготовку к этой операции. ЦАХАЛ прилагает все усилия, чтобы минимизировать вред мирному населению, которое ХАМАС продолжает использовать в качестве живого щита. ЦАХАЛ неоднократно предупреждал, что использование ХАМАСом больниц в качестве военных объектов ставит под угрозу их защищенный статус и их неприкосновенность во время военных действий.

При этом ЦАХАЛ дал властям в секторе Газа достаточно времени, чтобы прекратить эти злоупотребления. Армия предприняла масштабные усилия, чтобы дать возможность эвакуировать из больницы пациентов и персонал. Командование ЦАХАЛа поддерживало регулярный диалог с руководством больницы.

Во вторник, ЦАХАЛ повторно предупредил власти в секторе Газа, что они должны прекратить использовать больницу «Шифа» в военных целях в течение 12 часов. «К сожалению, этого не произошло, и ЦАХАЛ начал ограниченные боевые действия. Мы призываем всех террористов сдаться», — говорится в заявлении пресс-службы.

По последним данным, исходящим от руководства «Шифы» (которое на связи с телеканалом «Аль-Джазира»), ЦАХАЛ взял под контроль приемный покой больницы и хирургическое отделение, а также проводит обыски в подвалах.

Напомним, вечером 14 ноября израильские войска полностью окружили больницу «Шифа» в городе Газа, сообщают палестинские источники. Рядом с больницей слышны стрельба и взрывы. Израиль и США неоднократно сообщали, что в подземном бункере под самой большой больницей в секторе Газа находится командный центр ХАМАСа.

До последнего дня силы ЦАХАЛа находились в сотнях метров от больницы «Шифа». Но тот факт, что израильские военные взяли под контроль лагерь беженцев Шати, помог завершить окружение с запада.

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