ВСУ взяли плацдарм на левом берегу Днепра: новое наступление впервые подтвердили официально 1 15.11.2023, 8:54

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Пройдено 70% дистанции для освобождения Крыма.

У Сил обороны Украины есть продвижение на левом берегу Херсонской области. Украинским военным удалось занять плацдарм на временно оккупированном левобережье Днепра.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак впервые подтвердил наступление ВСУ в этом районе. Это произошло во время его выступления в американском негосударственном аналитическом центре Hudson Institute по теме The Decisive Moment for Ukraine.

Текст речи Ермака опубликовала на официальном сайте пресс-служба ведомства.

«Мы решительно привержены восстановлению суверенитета Украины на всей ее международно признанной территории. Несмотря на все, Вооруженные силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра», – сказал глава ОП.

Также он отметил, что украинские воины «шаг за шагом демилитаризируют» захваченный противником Крым.

«Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается. Мы знаем, как добиться победы», – заверил Ермак.

Он подчеркнул: украинское государство нацелено на развитие собственного оборонно-промышленного комплекса, развертывание производства оружия. Однако прямо сейчас Украина нуждается в помощи партнеров из-за российской полномасштабной войны.

В частности, нам нужна сильная противовоздушная оборона, напомнил Ермак.

«Я скажу вам правду: эта зима для нас тоже будет тяжелой. Они снова предпримут попытки террора против наших граждан, атакуя энергетические сети и инфраструктуру. Но усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украине нужен надежный зонтик», – сказал руководитель ОП.

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