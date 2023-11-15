ВСУ взяли плацдарм на левом берегу Днепра: новое наступление впервые подтвердили официально

ВСУ взяли плацдарм на левом берегу Днепра: новое наступление впервые подтвердили официально1
- 15.11.2023, 8:54
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Пройдено 70% дистанции для освобождения Крыма.
У Сил обороны Украины есть продвижение на левом берегу Херсонской области. Украинским военным удалось занять плацдарм на временно оккупированном левобережье Днепра.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак впервые подтвердил наступление ВСУ в этом районе. Это произошло во время его выступления в американском негосударственном аналитическом центре Hudson Institute по теме The Decisive Moment for Ukraine.
Текст речи Ермака опубликовала на официальном сайте пресс-служба ведомства.
«Мы решительно привержены восстановлению суверенитета Украины на всей ее международно признанной территории. Несмотря на все, Вооруженные силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра», – сказал глава ОП.
Также он отметил, что украинские воины «шаг за шагом демилитаризируют» захваченный противником Крым.
«Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается. Мы знаем, как добиться победы», – заверил Ермак.
Он подчеркнул: украинское государство нацелено на развитие собственного оборонно-промышленного комплекса, развертывание производства оружия. Однако прямо сейчас Украина нуждается в помощи партнеров из-за российской полномасштабной войны.
В частности, нам нужна сильная противовоздушная оборона, напомнил Ермак.
«Я скажу вам правду: эта зима для нас тоже будет тяжелой. Они снова предпримут попытки террора против наших граждан, атакуя энергетические сети и инфраструктуру. Но усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украине нужен надежный зонтик», – сказал руководитель ОП.