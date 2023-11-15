Армия Израиля рассказала о первых «находках» в больнице «Шифа» 15.11.2023, 12:04

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Что удалось обнаружить во время штурма?

В больнице Шифа обнаружено оружие, что указывает на присутствие ХАМАСа в медицинском центре.

Армия обороны Израиля заявила, что во время продолжающейся операции между войсками, пациентами и медицинским персоналом больницы Шифа нет никаких «трений».

В армии Израиля заявили, что войска обнаружили в больнице оружие и активы ХАМАСа, что указывает на присутствие террористической группировки.

Нет никаких данных о том, что в настоящее время в Шифе удерживаются заложники, но ЦАХАЛ полагает, что в результате операции можно получить разведывательную информацию о пленниках.

По меньшей мере пять боевиков ХАМАСа были ликвидированы солдатами во время перестрелки возле больницы. Ни один солдат Израиля не пострадал.

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