Армия Израиля рассказала о первых «находках» в больнице «Шифа»
- 15.11.2023, 12:04
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Что удалось обнаружить во время штурма?
В больнице Шифа обнаружено оружие, что указывает на присутствие ХАМАСа в медицинском центре.
Армия обороны Израиля заявила, что во время продолжающейся операции между войсками, пациентами и медицинским персоналом больницы Шифа нет никаких «трений».
В армии Израиля заявили, что войска обнаружили в больнице оружие и активы ХАМАСа, что указывает на присутствие террористической группировки.
Нет никаких данных о том, что в настоящее время в Шифе удерживаются заложники, но ЦАХАЛ полагает, что в результате операции можно получить разведывательную информацию о пленниках.
По меньшей мере пять боевиков ХАМАСа были ликвидированы солдатами во время перестрелки возле больницы. Ни один солдат Израиля не пострадал.