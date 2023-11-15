Исторические кадры: в Киеве снесли памятник Пушкину

Исторические кадры: в Киеве снесли памятник Пушкину15
- 15.11.2023, 14:28
- 5,232
Демонтаж был проведен после решения Кабмина Украины.
В среду, 15 ноября, в Киеве провели демонтаж памятника российскому поэту Александру Пушкину на Берестейском проспекте.
Фото и видео демонтажа опубликовали украинские СМИ, передает apostrophe.ua.
Ранее Кабмин Украины изъял из государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятники российскому писателю Александру Пушкину.
В частности, из реестра изъяли памятник Пушкину на Берестейском проспекте в Киеве и памятники в Житомире, Харькове и Одессе.