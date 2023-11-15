закрыть
15 ноября 2023, среда, 15:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Исторические кадры: в Киеве снесли памятник Пушкину

15
  • 15.11.2023, 14:28
  • 5,232
Исторические кадры: в Киеве снесли памятник Пушкину

Демонтаж был проведен после решения Кабмина Украины.

В среду, 15 ноября, в Киеве провели демонтаж памятника российскому поэту Александру Пушкину на Берестейском проспекте.

Фото и видео демонтажа опубликовали украинские СМИ, передает apostrophe.ua.

Ранее Кабмин Украины изъял из государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятники российскому писателю Александру Пушкину.

В частности, из реестра изъяли памятник Пушкину на Берестейском проспекте в Киеве и памятники в Житомире, Харькове и Одессе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров
Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук